Ilha do Faial abalada por três novos sismos

Três novos sismos desde a noite de sexta-feira

Três novos sismos foram sentidos na ilha do Faial, nos Açores, desde a noite de sexta-feira, com intensidades superiores a 3 na escala de Richter, divulgou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O evento mais recente ocorreu às 08:06 (hora local, mais uma nos Açores), com "magnitude 3,4 (Richter) e epicentro a cerca de 24 quilómetros a oeste/noroeste do Capelo, ilha do Faial".

Segundo o CIVISA, "o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nas freguesias do Capelo, Castelo Branco e Praia do Norte", tendo ainda sido sentido "com intensidade III nas freguesias de Cedros, Salão, Praia do Almoxarife, Matriz e Angústias", na ilha do Faial.

No sábado às 22:54, tinha sido registado também um sismo com magnitude de 3,4, na escala de Richter, "com epicentro a cerca de 32 quilómetros a oeste do Capelo", tendo sido sentido com intensidade máxima III/IV, na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Castelo Branco e com intensidade III na freguesia de Praia do Norte.

O maior dos três eventos ocorreu durante a madrugada, às 01:41, com magnitude de 3,9, na escala de Richter, e epicentro a cerca de 31 quilómetros a oeste do Capelo.

Segundo o CIVISA, este sismo foi sentido com intensidade de III/IV, na escala de Mercalli modificada, nas freguesias de Feteira, Salão, Flamengos, Angústias e Matriz e com intensidade III nas freguesias de Ribeirinha e Pedro Miguel, na ilha do Faial, tendo ainda sido sentido com intensidade III em São Roque, na ilha Pico.

A crise sísmica, que ocorre numa zona entre os 25 e os 35 quilómetros a oeste do Faial, já provocou mais de cinco mil eventos, entre os quais 51 sismos sentidos pela população, sete destes com magnitude superior a 4 na escala de Richter.

O mais intenso sismo desta crise sísmica foi registado a 18 de novembro, pelas 8:41, e teve magnitude de 4,7.