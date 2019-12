Rui Moreira aponta condições técnicas e de segurança no atraso das obras do Bolhão

A obra do mercado do Bolhão vai demorar mais um ano do que o previsto. O prazo de conclusão está agora apontado para maio de 2021. O autarca do Porto, Rui Moreira, diz que o atraso se deve a condições técnicas e de segurança que não podiam ser identificadas nos estudos preliminares.