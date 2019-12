Avanço do mar obrigou ao corte de estradas no Porto, Espinho, Matosinhos e Póvoa de Varzim



A agitação marítima obrigou ao encerramento de algumas estradas na zona Norte do país. Aconteceu no Porto, Espinho, Matosinhos e Póvoa de Varzim. A maré cheia foi às 11h30, com o pico da depressão Fabien a ficar para trás prevê-se agora uma melhoria gradual do estado do mar.