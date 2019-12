Cheias na zona baixa do Mondego continuam a preocupar as autoridades

Imagens aéreas mostram a dimensão das inundações zona baixa do rio Mondego. A situação continua a preocupar as autoridades. Depois da rutura de um segundo dique, ao inicio da noite, as últimas horas foram de reforço das estruturas e de vigilância. Esta manhã, o nível das águas estava a baixar.