Governo autoriza abertura de 20 Unidades de Saúde Familiar

O Governo aprovou 20 novas Unidades de Saúde Familiar, sendo que oito estão previstas para entrar e funcionamento ainda este ano - o mais tardar até ao dia 31. As restantes unidades de Saúde Familiar vão abrir nos primeiros meses de 2020.



Durante 2019, foram criadas outras 20 unidades, mas apenas agora se reuniram as equipas com as condições para que se atinjam os objectivos definidos pelo ministério da saúde para os cuidados de saúde familiar.



As unidades deste tipo foram criadas em 2005, como uma alternativa aos centros de saúde, com autonomia de gestão e onde se prestam cuidados de saúde primários.



O Governo tem o objetivo de generalizar o modelo para todo o país. Nos últimos quatro anos, entraram em funcionamento cerca de104 Unidades de Saúde Familiar.