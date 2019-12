Inspeção-Geral do Ambiente cobrou menos de um quarto das multas aplicadas

A Inspeção-Geral do Ambiente está a cobrar menos de um quarto das multas que aplica.

De acordo com uma análise a que o jornal Público teve acesso, entre 2014 e 2018 foram abertos quase 6 mil processos, que resultaram em multas no valor de 37 milhões de euros, no entanto, só foram cobrados cerca de 9 milhões de euros.

No documento, a Inspeção-Geral do Ambiente culpa os tribunais de aplicarem na maioria das vezes uma sanção desadequada à gravidade dos casos e que desvalorizam as questões ambientais.

Há dois anos começaram a ser feitas ações de sensiblização para os magistrados, ao qual a Inspeção-Geral do Ambiente diz que estão a ter resultados positivos.