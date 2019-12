A circulação na Linha do Douro já foi restabelecida. Há, no entanto, restrições de velocidade no troço entre Ermida e a Régua. A circulação esteve suspensa por causa do embate de um comboio regional com uma pedra. Ninguém ficou ferido.

A circulação das linhas do Norte e da Beira Alta também foi retomada.

De momento, está apenas interrompida a circulação do serviço urbano entre Coimbra e a Figueira da Foz e o serviço regional entre Coimbra e as Caldas da Rainha, devido à situação no rio Mondego.