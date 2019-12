Baixou a pressão sobre as povoações ribeirinhas do concelho de Montemor-o-Velho, mas a vigilância ainda se mantém.

A pensar no futuro, o ministro do Ambiente sugere que as aldeias à beira do Baixo Mondego comecem, aos poucos, a ser deslocalizadas.

O Presidente da Câmara respeita o pensamento do ministro, mas apenas admite recolocações pontuais, nunca de aldeias. E mesmo essas deslocações pontuais não irão seguramente acontecer nos próximos anos.