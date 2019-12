Corpo localizado no rio Paiva

Foi encontrado ao final da manhã um corpo no rio Paiva, que poderá ser do homem que estava desaparecido desde quinta-feira em Castro Daire. Era funcionário municipal e manobrava uma retroescavadora que foi arrastada para o rio.

O corpo foi localizado a cerca de 4 quilómetros do local do desaparecimento. As autoridades vão agora proceder à identificação.