Estrada Nacional 251 em Mora reaberta ao trânsito após colisão

A Estrada Nacional (EN) 251, em Mora (Évora), onde ocorreu esta terça-feira uma colisão entre dois veículos ligeiros, provocando dois feridos graves, já reabriu ao trânsito, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que a estrada foi reaberta ao trânsito pelas 20:09, tendo as operações sido concluídas pelas 20:24.

O alerta para o acidente na zona de Pavia (Mora), no qual resultaram ainda dois feridos ligeiros, foi dado pelas 17:16, tendo ainda as operações de socorro envolvido um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transportar os feridos graves.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 32 operacionais, pertencentes aos Bombeiros Voluntários de Mora, GNR e do INEM, auxiliados por 12 veículos.