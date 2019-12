Internos de Medicina Geral enviam carta aberta à ministra da Saúde

Na véspera de Natal, os internos de Medicina Geral e Familiar enviaram uma carta aberta à Ministra da Saúde, Marta Temido. Os recém formados na especialidade estão preocupados com o número de vagas a concurso.

De um total de 120 postos, queixam-se de 70 serem na região de Lisboa e Vale do Tejo e as restantes vagas distribuídas pelo resto do país: 21 na região norte, 12 do centro, 11 no algarve e apenas 6 no Alentejo.

Conhecida a carência de recursos médicos, dizem ainda ser incompreensível que as vagas não sejam todas colocadas em concurso e dizem que as listas estão a ser asseguradas por médicos reformados e médicos sem especialidade, com prejuízo para as contas públicas e para a qualidade dos cuidados de saúde.