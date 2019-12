Mais de 32 toneladas de lixo recolhidas depois da Noite do Mercado no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informou que recolheu esta terça-feira 32 toneladas de lixo gerado pela festa da Noite do Mercado, presentemente uma das mais participadas tradições do Natal madeirense, mais 4.650 quilos que em 2018.

Na nota informativa, o município funchalense refere que deram entrada na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos um total de 32.370 quilos de resíduos sólidos, tendo 2.780 sido recolhidos seletivamente.

"Comparando os anos 2018 e 2019, verificou-se um aumento total de resíduos recolhidos em cerca de 12,7%", menciona a mesma informação.

A operação de limpeza começou às 05:00 de hoje depois de milhares de pessoas se terem concentrado na zona do Mercado dos Lavradores para "cumprirem" esta tradição, onde não faltaram cerca de uma centena de barracas com comes e bebes, as sandes de carne de vinho e alhos e as iguarias tradicionais da época.

A Câmara do Funchal ainda enuncia que os 27.590 quilos de resíduos diferenciados foram cartão (460 quilos), vidro (600 quilos), embalagens de plásticos (540 quilos), madeira (1.180 quilos) e diversos (2.000 quilos).

A operação de limpeza contou com um reforço nos reforços humanos para que aquela zona da cidade voltasse a estar completamente limpa.