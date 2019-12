Marcelo visita Raríssimas na véspera de Natal

Mais uma vez, o Presidente da República fez questão de visitar a associação Raríssimas, na tarde da véspera de Natal. Tal como em 2017, em plena crise da instituição, e também em 2018, Marcelo Rebelo de Sousa voltou para desejar as boas festas e a distribuir fatias de bolo rei.

Foi no início de Dezembro de 2017 que uma reportagem da TVI denunciou o que se passava com a gestão da Raríssimas - Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras - , com acusações de más práticas por parte da então presidente, Paula Brito e Costa. Em causa estavam alegados crimes de recebimento indevido de vantagem e peculato.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou todos os que contribuíram para recuperar a credibilidade da instituição.