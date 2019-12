Ordem dos Engenheiros diz que está por criar um modelo de gestão no Baixo Mondego

A Ordem dos Engenheiros criticou esta segunda-feira o facto de estar por criar "há décadas" um modelo de gestão do empreendimento do Baixo Mondego que foi concebido para o controle de cheias que afetam ciclicamente o vale.

"Desde há décadas que está por criar um modelo de gestão deste empreendimento, o que leva a que muitos usufruam e poucos contribuam para a sua conclusão, manutenção, busca de investimentos e demais responsabilidades", afirmou hoje a Ordem dos Engenheiros, em comunicado enviado à agência Lusa.

A Ordem recordou que o empreendimento do Baixo Mondego "foi criado para o controle das cheias que sempre ocorreram e afetaram Coimbra e o Vale do Mondego", tendo para isso sido construídas as barragens da Aguieira e Raiva (no Mondego) e a barragem de Fronhas (no rio Alva).

O rio Ceira continua por controlar e no rio Arunca faltam ainda algumas obras de regularização, notou, salientando que ainda se está "perante uma obra inacabada, que foi concebida para funcionar no seu todo e que urge concluir ou, no limite, revisitar a sua conceção".

Para a Ordem dos Engenheiros, tem de ser criada uma unidade gestora, tal como aconteceu no Alqueva, por forma a assegurar "a gestão, a conclusão, a monitorização, a manutenção e a defesa dos diversos 'stakeholders' [agentes] , a partir da definição de um modelo de calendarização e financiamento sustentável".

Segundo a Ordem, um modelo de gestão para aquele empreendimento "nem sequer tem merecido qualquer discussão", considerando que "apontar o dedo à falta de manutenção é apontar o dedo à incúria do Estado que não canaliza os impostos dos contribuintes nacionais para apoio dos beneficiários locais".