A reação do CDS à mensagem de Natal do primeiro-ministro

O primeiro-ministro dedicou hoje a sua mensagem de Natal ao "compromisso" do Governo de reforçar orçamentalmente a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), prometendo atacar a sua "crónica suborçamentação" e eliminar faseadamente taxas moderadoras. A reação do CDS às declarações de António Costa fez-se pela voz de Cecília Meireles, líder parlamentar do partido.

"Aquilo que o CDS espera é que das palavras do primeiro-ministro se vejam não apenas promessas, mas que depois elas sejam tornadas realidade", referiu.

"Não vimos da parte do primeiro-ministro um reconhecimento da própria responsabilidade do Governo no muito que correu mal no SNS", sublinhou também Cecília Meireles.