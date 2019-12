Bloco de Esquerda considera mensagem de Costa "monotemática e limitada"

Luís Fazenda, dirigente do Bloco de Esquerda, classificou esta quarta-feira a mensagem de Natal do primeiro-ministro - focada nos problemas do Sistema Nacional de Saúde - como dececionante, monotemática e limitada.

O partido afirma que esperava sinais em várias áreas, como no setor do trabalho e da energia. Foi criticada ainda a postura do Governo em relação ao Orçamento do Estado para 2020 que, segundo o BE, tem "agido como um participante sozinho", lançando um apelo para que haja uma negociação com os partidos à esquerda.

