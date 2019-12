Costa garante "compromisso" do Governo para reforçar capacidade de resposta na Saúde

A mensagem de Natal de António Costa foi centrada em torno do tema da Saúde. O primeiro-ministro reconheceu problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas prometeu reforçar a capacidade de resposta do Governo.

Ao contrário do habitual, esta mensagem de Natal António Costa não foi gravada na residência oficial do primeiro-ministro, mas, antes, na Unidade de Saúde Familiar (USF) do Areeiro, em Lisboa, que entrou em funcionamento no passado dia 16.

O primeiro-ministro defendeu que "o SNS - universal, geral e tendencialmente gratuito - constitui uma das maiores conquistas da democracia, permitindo, ao longo dos últimos 40 anos, prestar assistência a todos os que dela necessitam, sobretudo em momentos de especial fragilidade, e independentemente da respetiva condição económica, estatuto social ou local de residência".

"Sei bem que a saúde é atualmente uma das principais preocupações dos portugueses e que há vários problemas para resolver no SNS. Compreendo bem a ansiedade daqueles que ainda não têm médico de família, que aguardam numa urgência ou que esperam ser chamados para um exame, uma consulta ou uma cirurgia", referiu primeiro-ministro.