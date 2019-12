Depois do tradicional mergulho de Natal em Cascais, Marcelo repetirá o feito no Ano Novo nos Açores

Presidente da República aproveitou o dia de Natal para dizer que está preocupado com um país que adia decisões importantes em áreas essenciais. Num texto publicado no Jornal de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa não concretiza que decisões são essas, mas sublinha que a mensagem que escreveu é de esperança.

Neste Dia de Natal, o Presidente da República deu o tradicional mergulho no dia de Natal em Cascais, o feito vai repetir-se no Ano Novo na ilha do Corvo.