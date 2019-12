Fogo no Rossio está em fase de rescaldo

Os bombeiros deram como extinto o fogo que deflarou esta quarta-feira num resutante na rua 1.º de dezembro, no Rossio, em Lisboa. Cinco pessoas foram assistidas no local e transportadas para o hospital São José.

O incêndio obrigou ao corte de parte da rua 1.º de dezembro e rua do Carmo para que os bombeiros pudessem fazer os trabalhos de rescaldo.

O fogo estendeu-se pela conduta do exaustor do restaurante, causando danos materiais no restante edifício, que é um alojamento local. Não se encontrava ninguém alojado na unidade turística.

Neste momento, o restaurante está fechado e não deverá abrir nos próximos dias.