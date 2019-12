Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com o adiamento de decisões importantes para os próximos anos, e alertou para as consequências no crescimento e no emprego.

Na mensagem de natal para o Jornal de Notícias, o Presidente da República lamentou ainda que o debate público se concentre apenas em alguns pontos específicos.

Marcelo deixou também um apelo, pedindo menos injustiças, atrasos e indiferença, e diz ter esperança no mundo, na Europa e em Portugal.