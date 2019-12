Motciclista com 23 anos morre na sequência de despiste no Funchal

Um jovem de 23 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de moto ocorrido na zona do bairro social da Nazaré, no Funchal, disse à Lusa fonte da Cruz Vermelha.

"Confirmo que ocorreu um acidente de moto, um despiste, no Bairro da Nazaré, um motociclista ficou com ferimentos muito graves e foi assistido por elementos da Cruz Vermelha e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR)", disse a mesma fonte.

O acidente ocorreu ao final da noite de terça-feira, perto da igreja da Nazaré, sendo a vítima um homem com 23 anos.

A mesma fonte referiu também que o "jovem entrou em paragem cardiorrespiratória na sequência da gravidade dos ferimentos" e que as manobras para salvar o ferido foram "demoradas", tendo as equipas de socorro feito "todos os possíveis e impossíveis, mas os esforços acabaram por ser infrutíferos".

A fonte concluiu que "depois do tempo que o médico da Emir considerou necessário para efetuar as manobras de socorro, acabou por dar por confirmado o óbito do jovem no local".