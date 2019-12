O incêndio num edifício na rua 1º de Dezembro, na zona do Rossio, em Lisboa, foi extinto ainda durante a noite de ontem. Cinco pessoas ficaram feridas devido à inalação de fumo. Estiveram no local 21 bombeiros e 6 viaturas de combate a incêndios.

O fogo começou por volta das 17h00 na conduta do exaustor de um restaurante de fast food, que fica no rés do chão de um prédio onde só existe alojamento local, que estava vazio no momento que o incêndio deflagrou.