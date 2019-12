Mulheres acima dos 35 anos e com doenças graves correm mais riscos na gravidez

Nos últimos dois anos, cerca de 26 mulheres morreram devido a complicações da gravidez, do parto ou pós-parto. Os dois padrões que representam os maiores riscos são as mulheres mais velhas, com idades acima dos 35 anos, e as mulheres que sofrem de doenças graves.



Cerca de 40% dos óbitos são de mulheres mais velhas e ocorrem normalmente alguns dias após o parto.



No ano passado, morreram 15 mulheres e, em 2017, foram 11 as vítimas resultantes de complicações da gravidez.



As conclusões deste estudo, da direcção-geral da saúde, surgem depois de entre 2017 e 2018, terem sido analisados todos os casos de mulheres vítimas de complicações na gravidez que foram registados nos hospitais portugueses.