Vigilância mantém-se no Baixo Mondego

Foi uma Natal diferente na região do Baixo Mondego por causa das inundações dos últimos dias. Apesar da descida das águas, o período é ainda de vigilância. O repórter Miguel Ângelo Marques fez o ponto de situação em Ereira, onde falou também com a população atingida pelas cheias.

A Câmara de Montemor-o-Velho já começou trabalhos de limpeza por todo o concelho, sendo que a situação "é cada vez mais tranquila", afirmou o presidente da autarquia.

A situação no concelho "é cada vez mais tranquila", com o leito do Mondego a ter já "baixado bastante", disse Emílio Torrão.