Campos do Baixo Mondego estão cheios de areia e detritos

Depois da descida do nível das águas, os campos do baixo mondego estão cheios de areia e detritos que foram arrastados de outras zonas do rio.

O repórter da SIC, Miguel Ângelo Marques, explica quais as preocupações da Ordem dos Engenheiros reveladas esta sexta-feira em conferencia de imprensa.