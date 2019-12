Designer que calçou Madonna e Lady Gaga doa criações ao Museu do Calçado

O designer filipino Kermit Tesoro, cujos sapatos são usados por artistas como Madonna e Lady Gaga, vai doar peças de sua autoria ao Museu do Calçado, revelou hoje a direção desse equipamento cultural de São João da Madeira.

O criativo desloca-se a 8 de janeiro a essa cidade do distrito de Aveiro para aí depositar as peças, orientar duas masterclasses gratuitas sobre design de calçado e revelar o processo criativo envolvido na produção de sapatos emblemáticos como aqueles cujos saltos exibem caveiras e outros que assentam o pé sobre formas evocando tentáculos de polvo.

Peles de animais, pregos, espigões, lantejoulas, madeira, latex derretido, resinas industriais, plásticos de alta resistência, corais e até espécies minerais são algumas das matérias-primas que o designer aplica nos seus sapatos, que muitas vezes adotam figurações animalescas, símbolos arquitetónicos e formas desproporcionais, sobre saltos que desafiam a gravidade.

Para Joana Galhano, diretora do Museu do Calçado, a vinda de Kermit Tesoro a Portugal assume "particular importância por marcar o início de uma colaboração" entre esse espaço cultural e o designer das Filipinas, que, ao doar peças suas à instituição, estará a "valorizar as coleções do museu".

Os sapatos criados pelo artista já são internacionalmente apontados como "elementos essenciais para o estudo, compreensão e divulgação das grandes tendências de moda e design de calçado do século XXI".

Joana Galhano realça ainda que "Kermit Tesoro fez questão de vir conhecer o Museu do Calçado e de oficializar pessoalmente o ato de doação", o que também constituirá uma oportunidade para esse "designer de vanguarda" contactar com a indústria de calçado de São João da Madeira e se inteirar do que "de melhor e mais inovador está a ser desenvolvido no setor".

Sendo esta, a "primeira visita de Kermit Tesoro a Portugal", a expectativa é de que os profissionais da área, estudantes e público em geral possam "conhecer o universo pessoal e excentricamente criativo desse designer", que, por seu turno, também terá a possibilidade de desenvolver eventuais "sinergias com empresários locais, centros de formação e universidades".

Artista, escritor e designer com intervenção tanto na área do calçado como no universo dos figurinos e do vestuário feminino e masculino, Kermit Tesoro recebeu formação académica em reputadas instituições das Filipinas e do Reino Unido, participa regularmente em exposições internacionais e reconhecidos desfiles de moda, e é presença frequente em publicações como as revistas Vogue e Elle.Sobre as suas criações, o próprio designer afirma: "Os meus sapatos e roupas não são nem para conforto de ninguém, nem para agradar à maioria. A minha mente encerrou um mantra que será eterno: não há agitação sem provocação".

Para esse efeito, o trabalho de Kermit Tesoro combina criatividade, engenharia, trabalho manual, experimentação e paixões de infância como a natureza, ciência, história mundial e gastronomia.

"Não menos importante", como nota Joana Galhano, recorre também ao "fetichismo e comportamento humano".