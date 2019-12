Nova vaga de calor na Austrália 

O objectivo, para já, é proteger as estações de tratamento de águas, os reservatórios, barragens, e todos os locais que garantam ao governo a capacidade de gerir as reservas de água, nos próximos dias.



Os peritos dizem que se espera uma nova vaga de calor em toda a Austrália e que os termómetros devem ultrapassar os 40 graus.



No sul do país, os serviços médicos responderam, esta sexta feira, a centenas de pedidos de ajuda de pessoas com problemas respiratórios, desidratação e indisposições, causadas pelo calor.



As temperaturas altas e o vento forte vão, mais uma vez, dar força às dezenas de incêndios que lavram há quase dois meses e que continuam por controlar.



Entretanto, há um intenso debate na Austrália sobre a situação dos bombeiros voluntários que não recebem qualquer compensação financeira por participarem no combate aos fogos e que são 90% dos homens e mulheres que estão no terreno.



A maior parte teve de pedir dias de férias ou licenças especiais, aos patrões, o que os coloca sob enorme pressão nos locais de trabalho.

O governo continua a insistir que são voluntários e que, por isso mesmo, não devem receber nada.



Mas a oposição diz que em casos extremos, como o destes incêndios que duram há 2 meses, devia ser criada uma linha de financiamento para lhes pagar ou, até mesmo, dar aos bombeiros voluntários benefícios fiscais.



Os fogos, na Austrália, já mataram 9 pessoas e destruíram mais de 700 casas e milhões de hectares de terrenos e campos agrícolas.