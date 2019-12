Rio percebeu que Costa assumiu a gestão "catastrófica" do SNS

Para Rui Rio, a mensagem de Natal do primeiro-ministro teve o mérito de revelar que António Costa "percebeu as críticas" que têm sido feitas à gestão do Serviço Nacional de Saúde. O presidente do PSD qualifica essa gestão, "pelo Partido Socialista", "desde 2016", de "catastrófica".



O PSD já tinha reagido à mensagem do primeiro-ministro, através do deputado Ricardo Batista Leite. Mas na quinta-feira à noite, à chegada a um encontro de militantes em Viseu, agenda de campanha para as eleições internas do partido, em que Rio se recandidata, foi questionado sobre as palavras de António Costa e disse: "Agora promete fazer melhor, está no seu papel. Resta saber se depois de tanta coisa mal consegue emendar o suficiente para voltarmos a ter um SNS que funcione, no mínimo, razoavelmente, já não digo bem".



Luís Montenegro, outro dos candidatos à presidência do PSD, já tinha deixado nas redes sociais uma reação à mensagem de Natal de Costa, considerando-a uma "confissão de fracasso e incapacidade" e o reconhecimento "que a Saúde está caótica".