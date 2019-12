SATA Air Açores cancela ligação Horta/Flores/Horta

O mau tempo que se regista nos Açores obrigou hoje "ao cancelamento da ligação Horta/Flores/Horta da SATA Air Açores", afetando "118 passageiros", disse à agência Lusa o porta-voz da companhia aérea açoriana.

António Portugal acrescentou que aquela ligação da SATA Air Açores, que assegura os voos entre as nove ilhas açorianas, só será realizada "no sábado".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos para as ilhas do grupo central e oriental dos Açores, devido às previsões de vento, chuva e trovoadas.

Para o grupo oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, já está em vigor um aviso amarelo referente a vento e que se vai manter até às 12:00 de sábado.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar ainda sob aviso amarelo devido às previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas, entre as 18:00 de hoje e as 00:00 de sábado.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo de precipitação, por vezes forte, e que pode ser acompanhada por trovoadas, vai vigorar no período entre as 00:00 e as 18:00 de sábado.

As cinco ilhas do grupo central do arquipélago vão estar também sob aviso amarelo devido à previsão de vento entre as 06:00 e as 12:00 de sábado.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) já emitiu hoje um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção.