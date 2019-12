Mau tempo adiou fogueira de Natal em Viana do Castelo

O mau tempo do último fim de semana fez com que a fogueira de Natal em Viana do Castelo só fosse este sábado acesa.

A tradição pretende recordar as fogueiras comunitárias que durante séculos serviram para reunir as pessoas na quadra festiva.

A fogueira é acesa no largo das Neves, um espaço comum às freguesias de Barroselas, Mujães e Vila de Punhe.

Um grupo de lenhadores do Largo juntou mais de 50 toneladas de lenha para manter acesa a fogueira. A lenha resultou do corte seletivo de árvores que estavam doentes ou que impediam o crescimento de novas árvores.