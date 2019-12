Ministro diz que obras no dique do Mondego vão evitar novas cheias

O ministro do Ambiente garante que o projeto de engenharia natural que já começou a ser executado no rio Ceira vai prevenir cheias no Mondego.

Matos Fernandes respondeu assim às críticas da Ordem dos Engenheiros, que acredita que só a construção de mais uma barragem na Agueira pode travar cheias no Mondego.