Ministro do Ambiente sublinha que é preciso controlar o caudal do rio Ceira

O Ministro do Ambiente garante que já está em curso um projeto, com métodos de engenharia natural, para diminuir a afluência dos caudais do Mondego.

Matos Fernandes responde desta forma às críticas da ordem dos engenheiros sobre os problemas que terão contribuído paras as cheias das últimas semanas.