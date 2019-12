Projeto prevê construir a maior central fotovoltaica do país em Mértola

São Miguel do Pinheiro, no concelho de Mértola, prepara-se para receber a maior central fotovoltaica do país.

O projeto ainda está em fase de consulta pública, mas se avançar, promete um investimento a rondar os 400 milhões de euros e uma capacidade de produzir eletricidade dez vezes superior à maior central nacional em atividade.