A Guiné-Bissau vai hoje a votos para a eleição do próximo Presidente da República. Os eleitores vão escolher entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática.

As urnas vão estar abertas entre as 07h00 e as 17h00, a mesma hora em Portugal. Os primeiros resultados oficiais deverão ser divulgados pela Comissão Nacional de Eleições até quarta-feira.