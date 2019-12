Marta Soares diz que bombeiros sentem-se "maltratados e desrespeitados" pelo Governo

Os bombeiros não concordam com as verbas previstas para o setor na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. O Governo contabilizou 28 milhões de euros para o financiamento de mais de 400 associações humanitárias de bombeiros.

A Liga dos Bombeiros considera que, para manter os meios operacionais, a verba não pode ser inferior a 31 milhões. A posição dos bombeiros foi dada a conhecer, num parecer aprovado este sábado, em Conselho Nacional.

A Liga dos Bombeiros adianta ainda que esta situação pode abrir um conflito institucional e alerta para as consequências. Jaime Marta Soares diz que o trabalho dos profissionais não está a ser reconhecido e admite contestação ao Governo.