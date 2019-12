Três dias de festa no Terreiro do Paço, em Lisboa

Os Xutos & Pontapés e os Ornatos Violeta atuam na noite de passagem de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa. A celebração do Ano Novo conta, como é habitual, com fogo de artifício.

Os concertos gratuitos arrancam já este domingo com a atuação de uma orquestra dirigida pelo maestro Cesário Costa. Na segunda-feira, sobe ao palco José Cid.