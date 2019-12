Um morto em acidente rodoviário em Gondomar

Um homem morreu hoje vítima de um acidente rodoviário em Baguim do Monte, no concelho de Gondomar, distrito do Porto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.

Segundo fonte do CDOS do Porto, o homem morreu na sequência de uma colisão de veículo ligeiro contra um motociclo na Rua Padre Joaquim Neves, na freguesia de Baguim do Monte, Gondomar.

O homem morreu no local.

O alerta da colisão foi dado pelas 13:32 e no local estiveram elementos dos bombeiros da Areosa, Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP.