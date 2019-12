A Polícia Judiciária coloca a hipótese de haver ligações entre os autores da morte do jovem de 24 anos, esfaqueado sábado à noite em Lisboa, com a série de assaltos ocorridos na zona do Campo Grande e da Quinta das Conchas.

Pedro Fonseca foi esfaqueado por três assaltantes junto à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e acabou por morrer no local.

Era estudante finalista em Engenharia Informática e filho de um inspetor-chefe da Polícia Judiciária na reforma.