Um incêndio que deflagrou ontem à noite num prédio devoluto dentro do Instituto Superior de Agronomia, na tapada da Ajuda, em Lisboa, ainda não foi dominado.

Estão no local 37 bombeiros, apoiados por 15 veículos.

O alerta para foi dado às 22h26.

Desconhecem-se as causas do incêndio no edifício de três andares que estava totalmente emparedado.