Passagem de ano na Madeira deverá ser amena e sem chuva 

Uma noite amena e sem chuva, com 18 graus de temperatura, espera os milhares de residentes e turistas que vão entrar em 2020 no arquipélago da Madeira, indicou hoje o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal.

"Amanhã [terça-feira] será um dia com céu pouco nublado, eventualmente nublado por nuvens altas ao fim do dia, a temperatura máxima que se prevê é de 23 graus e, na passagem de ano, a temperatura será de 18 graus, portanto, amena e sem chuva", disse à Lusa Vítor Prior.

O responsável explicou ainda o motivo pelo qual as temperaturas têm atingido valores "bastante acima dos normais [26 graus]" nos últimos dias.

"Resulta da localização do anticiclone dos Açores e que permite o transporte de ar quente de África, uma corrente de leste. Associado ao anticiclone, há movimentos do ar descendentes que o aquecem e o tornam ainda mais seco de modo que a temperatura será de 23 graus até sábado, altura em que poderá ser registada alguma chuva no Funchal", explicou.

Segundo dados da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, "a taxa de ocupação global na hotelaria madeirense evidencia um alinhamento com os números do ano passado" e situa-se "em redor dos 85%".

De acordo com dados da Administração de Portos da Madeira (APRAM), treze navios de cruzeiros com cerca de 30 mil pessoas (entre turistas e tripulantes) escalarão ou fundearão na baia do Funchal à espera do Ano Novo.