Quem vai ganhar as eleições no PSD?

Luís Montenegro está confiante numa vitória sobre Rui Rio à primeira volta, nas eleições internas do PSD. Declarações feitas no dia em que ficaram formalizadas todas as candidaturas.

Depois de Rui Rio, na sexta-feira, esta segunda-feira foi a vez das outras duas candidaturas entregarem as moções estratégicas.