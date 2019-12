As urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, vão estar fechadas para crianças na noite de passagem de ano. O período vai estender-se até à manhã de quinta-feira.

Em causa está a falta de médicos, a maioria prestadores de serviço e alguns estrangeiros que regressaram ao país de origem.

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano afirmou que, em alternativa, vão estar a funcionar as urgências básicas de Alcácer do Sal, em Setúbal, e de Odemira, em Beja.