As festas gratuitas que vão animar a passagem de ano

Na contagem decrescente para a passagem de ano, há dezenas de sugestões de festas gratuitas. De norte a sul do país, passando pelas ilhas, haverá concertos e fogo de artificio.

No Terreiro do Paço, vão atuar Xutos e Pontapés e Ornatos Violeta. Mas para quem preferir recintos fechados, o Casino de Lisboa também abre portas para um espetáculo gratuito de Matias Damásio.

A norte, no Porto, espera-se nova enchente nos Aliados para a chegada de 2020, com pirotecnia e espetáculos de Miguel Araújo e Tiago Nacarato.

Pedro Abrunhosa e Os Azeitonas vão passar por Coimbra. Já na Figueira da Foz, vai celebrar-se António Variações.

Também junto ao mar, mas no Algarve, Aurea vai tocar na Praça do Mar, em Quarteira. Lagos recebe Anselmo Ralph e em Albufeira a despedida de 2019 faz-se com os concertos dos The Black Mamba e dos Amor Electro.

Na Madeira, haverá o fogo de artifício no Funchal que vai durar 8 minutos.