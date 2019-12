Praça do Comércio com o trânsito cortado na noite de passagem de ano

Com cerca de 250 mil pessoas que são esperadas na Praça do Comércio, em Lisboa, para celebrar a entrada no ano novo, as principais ruas de acesso vão estar encerradas apartir das 17:00 horas.

A PSP apela à utilização dos transportes públicos, que terão um horário de funcionamento alargado durtante a madrugada de dia 1 de janeiro.