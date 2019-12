Sindicatos dos motoristas reagem ao comunicado da Antram

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) diz que o contrato coletivo de trabalho assinado no final de outubro é exequível e que a Antram está a afrontar a boa fé dos trabalhadores.

O sindicato considera que a subida salarial fica muito aquém das capacidades financeiras do setor e que o acordo pode ser cumprido.

O presidente do sindicato, Francisco São Bento, diz que o comunicado da Antram, com a ameaça de despedimentos coletivos, apenas transmite receio aos profissionais do setor e serve para colocar em perigo os postos de trabalho.

Já o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) diz que a posição da Antram é uma forma de resistência a pagar mais aos motoristas para não ter de aumentar o preço final do transporte e que a solução para o setor não é manter os baixos preços à custa da mão-de-obra dos motoristas.