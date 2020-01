Primeiro-ministro enumera desafios para a próxima década

Num artigo publicado hoje do Jornal de Notícias, António Costa afirma que a transição energética é uma prioridade para o país e diz que o país reduziu as emissões o triplo da média da União Europeia, sendo a convergência com a União Europeia é um dos objetivos numa década decisiva para as questões climáticas.

Diz ainda que nos próximos 10 anos quer que as exportações passem a valer 50 por cento do PIB.

Para António Costa, uma das metas para a próxima década é o combate à desigualdade através de um programa de valorização do interior do país.