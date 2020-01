As temperaturas altas e o tempo seco continuam a preocupar as autoridades na Madeira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o risco de incêndio vai prolongar-se até ao final da semana.



Ainda que nos próximos dias o calor possa diminuir, as previsões apontam para temperaturas a rondar os 20 graus em algumas regiões da ilha.