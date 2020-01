Cascais com autocarros gratuitos para residentes em 2020

A Câmara Municipal de Cascais tem desde dia 1 de janeiro de 2020 transporte público rodoviário grátis para residentes, trabalhadores e estudantes do concelho.

Através de um comunicado, publicado no site da autarquia, Carlos Carreira, presidente da Câmara de Cascais, referiu que o municipio está "a abrir um novo paradigma. Um paradigma que encara a mobilidade como um pilar das sociedades democráticas avançadas e sustentáveis. Que encara a mobilidade como um direito que potencia valores como a Liberdade, a Coesão ou a Sustentabilidade Ambiental."

A iniciativa terá um custo de 12 milhões de euros por ano e Carlos Carreira garante que não pesará no orçamento municipal.

"As verbas para suportar este programa têm duas origens: o estacionamento tarifado, por um lado, e a fixação no concelho de entidades bancárias de crédito, o que tem efeitos do ponto de vista da receita fiscal em sede de IUC."

A medida tem um período de transição, com a duração de um mês, em que todos os cidadão poderão usufruir da gratuitidade dos serviços. No entanto, a partir de fevereiro apenas os residentes, trabalhadores e estudantes do concelho estão englobados.