Cascais é o primeiro concelho do país com autocarros gratuitos

Cascais é, a partir desta quinta-feira, o primeiro concelho do país com autocarros gratuitos para todos e o presidente da autarquia quer fazer o mesmo com os comboios.

Moradores, estudantes e trabalhadores do concelho de Cascais podem viajar nos autocarros sem pagar, devido à medida inovadora que já acontece em algumas cidades europeias.

Com um custo de 12 milhões anuais, a autarquia espera assim reduzir cada vez mais a utilização do transporte individual no concelho.

No primeiro mês, ou seja até fevereiro, os autocarros são gratuitos para todos, depois disso só para residentes, trabalhadores e estudantes que têm de se inscrever na plataforma Mobi Cascais e apresentar os devidos comprovativos.