Estado não sabe quantos imóveis tem

O Estado português não sabe quantos imóveis tem. O Tribunal de Contas aponta falhas na informação sobre o património que é propriedade do Estado.

Centenas de imóveis com valor patrimonial igual a zero, outros até um euro, ou falta de inscrição no registo predial são alguns exemplos das falhas reconhecidas pelo Ministério das Finanças.

Para responder a estas lacunas, as finanças garantiram ao Tribunal de Contas que será criada uma Plataforma de Gestão do Património do Estado para sistematizar toda a informação.